Kavgaya karışan Manchester United kaptanı Harry Maguire için karar verildi!
Yunanistan'ın Mikonos adasında bir eğlence yerinde karıştığı kavga nedeniyle gözaltına alınan Manchester United kaptanı Harry Maguire, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, mahkemeye çıkarılan Harry Maguire'in hakkındaki suçlamaları reddettiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.
İngiltere'ye dönmesine izin verilen Maguire, avukatının temsiliyle 25 Ağustos Salı günü yeniden yargılanacak. 27 yaşındaki İngiliz futbolcuya itham edilen suçlamalara ilişkin bilgi verilmedi.
Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, tatilini Mikonos'ta geçiren Maguire, kardeşi ve arkadaşlarıyla barda eğlenirken mekandaki diğer İngiliz turistlerle kavga etmiş ve şikayet üzerine gelen polis memurlarından kaçtı. Yakalanmalarının ardından polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle Maguire ve diğer iki şüpheli gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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