Kavgaya karışan Manchester United kaptanı Harry Maguire için karar verildi! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Kavgaya karışan Harry Maguire için karar verildi!

Kavgaya karışan kaptanı için karar verildi!

Kavgaya karışan Manchester United kaptanı Harry Maguire için karar verildi!

'ın adasında bir eğlence yerinde karıştığı nedeniyle gözaltına alınan kaptanı , tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kulübünden yapılan açıklamada, mahkemeye çıkarılan 'in hakkındaki suçlamaları reddettiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.

'ye dönmesine izin verilen Maguire, avukatının temsiliyle 25 Ağustos Salı günü yeniden yargılanacak. 27 yaşındaki İngiliz futbolcuya itham edilen suçlamalara ilişkin bilgi verilmedi.

basınında yer alan haberlere göre, tatilini 'ta geçiren Maguire, kardeşi ve arkadaşlarıyla barda eğlenirken mekandaki diğer İngiliz turistlerle etmiş ve şikayet üzerine gelen polis memurlarından kaçtı. Yakalanmalarının ardından polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle Maguire ve diğer iki şüpheli gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.

  1. 22.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kavgaya karışan Manchester United kaptanı Harry Maguire için karar verildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA