Arsenal'den flaş hamle! Mesut Özil...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in geleceği uzun süredir tartışma konusu olmuştu. Menajer Arteta'yla yıldızı barışmayan Türk asıllı futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda sözleşmesinin son gününe kadar takımda kalacağını açıklamıştı.

İngiliz kulübü de yeni sezon deplasman forması tanıtımında Mesut Özil'i de kullandı. Bu hareket, yıldız ismin takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Mesut'un Arsenal ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor.