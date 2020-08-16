Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu!
İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonun en iyi futbolcusu belli oldu. Ligi şampiyon bitiren Liverpool'un aksine, en iyi oyuncu unvanı Manchester City'den Kevin De Bruyne'e gitti.
Liverpool'un şampiyonluk yaşadığı Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu belli oldu.
Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, sezonun en iyi oyuncusu unvanına layık görüldü.
Geride bıraktığımız sezon ligde 35 maça çıkan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol kaydederken 20 de asiste imzasını atmıştı.
Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season...— Premier League (@premierleague) August 16, 2020
? ?????????? ???? ???????????? ?#PLAwards pic.twitter.com/I2EJPUPLz8
- 16.08.2020
- Sacramento Kings'te istifa! Peja Stojakovic görevinden ayrıldı
- Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!
- Sivasspor Gradel transferini bu video ile duyurdu!
- Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!
- Barcelona'da panik! Corona virüslü Umtiti ile temas eden Abidal karantinada
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.