Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu!

Liverpool'un şampiyonluk yaşadığı Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu belli oldu.

Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, sezonun en iyi oyuncusu unvanına layık görüldü.

Geride bıraktığımız sezon ligde 35 maça çıkan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol kaydederken 20 de asiste imzasını atmıştı.

Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season...



