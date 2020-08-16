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16 Ağustos 2020, Pazar
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'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu!

Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu!

İngiltere 'de geride bıraktığımız sezonun en iyi futbolcusu belli oldu. Ligi şampiyon bitiren 'un aksine, en iyi oyuncu unvanı 'den Kevin De Bruyne'e gitti.

'un şampiyonluk yaşadığı 'de 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu belli oldu.

Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, sezonun en iyi oyuncusu unvanına layık görüldü.

Geride bıraktığımız sezon ligde 35 maça çıkan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 13 gol kaydederken 20 de asiste imzasını atmıştı.

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  1. 16.08.2020
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