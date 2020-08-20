İngiltere Premier Lig'de fikstür açıklandı!
İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. Son şampiyon Liverpool, ligin ilk haftasında evinde Leeds United'ı konuk edecek. Sezonun ilk büyük maçı ise ikinci hafta oynanacak.
İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. İlk hafta maçlarının 12-14 Eylül tarihlerinde oynanacağı 38 haftalık maraton 23 Mayıs 2021'de sona erecek.
Alman teknik adam Jürgen Klopp yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, ilk hafta maçında evinde Premier Lig'e yeni yükselen Leeds United ile karşı karşıya gelecek.
Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Manchester City'nin Aston Villa ile olan ilk hafta maçı, Manchester ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Ağustos'ta oynadığı çeyrek final karşılaşmasından dolayı sonra yapılacak.
Aynı şekilde 16 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı oynayan Manchester United'ın Burnley ile yapacağı karşılaşma, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.
Takımların son karşılaşmalarının üzerinden 30 gün geçmesi beklenecek.
Sezonun ilk büyük maçı Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak. Geçen sezonu 4. sırada tamamlayan Londra ekibi, son şampiyonu ikinci hafta Stamford Bridge'te konuk edecek.
Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi 12 Aralık'ta Old Trafford'da oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool, 17 Ekim'de Everton'ın konuğu olacak.
PREMIER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
Crystal Palace - Southampton
Fulham - Arsenal
Liverpool - Leeds United
Tottenham - Everton
West Bromwich Albion - Leicester City
West Ham United - Newcastle United
Brighton & Hove Albion - Chelsea
Sheffield United - Wolverhampton
Burnley - Manchester United (Ertelendi)
Manchester City - Aston Villa (Ertelendi)
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