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20 Ağustos 2020, Perşembe
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'de fikstür açıklandı!

İngiltere Premier Lig'de fikstür açıklandı!

'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. Son şampiyon , ligin ilk haftasında evinde 'ı konuk edecek. Sezonun ilk büyük maçı ise ikinci hafta oynanacak.

'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. İlk hafta maçlarının 12-14 Eylül tarihlerinde oynanacağı 38 haftalık maraton 23 Mayıs 2021'de sona erecek.

Alman teknik adam Jürgen Klopp yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan , ilk hafta maçında evinde Premier Lig'e yeni yükselen ile karşı karşıya gelecek.

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan 'nin ile olan ilk hafta maçı, Manchester ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde 15 Ağustos'ta oynadığı çeyrek final karşılaşmasından dolayı sonra yapılacak.

Aynı şekilde 16 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı oynayan 'ın Burnley ile yapacağı karşılaşma, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.

Takımların son karşılaşmalarının üzerinden 30 gün geçmesi beklenecek.

Sezonun ilk büyük maçı ile Liverpool arasında oynanacak. Geçen sezonu 4. sırada tamamlayan Londra ekibi, son şampiyonu ikinci hafta Stamford Bridge'te konuk edecek.

'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Ole Gunnar Solskjaer'ın çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi 12 Aralık'ta 'da oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool, 17 Ekim'de Everton'ın konuğu olacak.

PREMIER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

- Southampton

Fulham - Arsenal

Liverpool - Leeds United

Tottenham - Everton

- Leicester City

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Brighton & Hove Albion - Chelsea

Sheffield United - Wolverhampton

Burnley - Manchester United (Ertelendi)

Manchester City - Aston Villa (Ertelendi)

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  1. 20.08.2020
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