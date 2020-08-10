Liverpool Yunan futbolcu Tsimikas'ı kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı renklerine bağladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Tsimikas ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı renklerine bağladı.
Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren "Kırmızılar", Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı.
Beş yıllık sözleşme imzalanan Tsimikas'ın bonservisi için İngiliz kulübünün kasasından 11,7 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.
Tsimikas, geçen sezon Yunan temsilcisinde tüm kulvarlarda 46 maçta görev yapmıştı.
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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