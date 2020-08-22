Ljungberg Arsenal'deki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yardımcı antrenörü Fredrik Ljungberg, görevinden istifa etti. İsveçli antrenör, teknik direktörlüğe adım atmak için Londra ekibinden ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yardımcı antrenörü Fredrik Ljungberg, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Ayrılık kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran eski İsveçli milli oyuncu, "Teknik direktörlük üzerine deneyimimi başka takımlarda geliştirmek amacıyla Arsenal'deki yardımcı antrenörlük görevimi bırakıyorum. 1998'den bu yana Arsenal ile bağımı koparmadım. Bana hem oyuncu hem de antrenör olarak bu şansları sunduğu için bu kulübe minnettarım." ifadelerini kullandı.
1998-2007 yılları arasında futbolculuğu döneminde Arsenal'de 326 karşılaşmaya çıkan Ljungberg, 2019 yılından bu yana takımın yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu.
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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