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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'de sürpriz istifa!

Ljungberg 'deki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti

Ljungberg Arsenal'deki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti

ekiplerinden 'in yardımcı antrenörü , görevinden istifa etti. İsveçli antrenör, teknik direktörlüğe adım atmak için ekibinden ayrıldığını açıkladı.

ekiplerinden 'in yardımcı antrenörü , görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ayrılık kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran eski İsveçli milli oyuncu, "Teknik direktörlük üzerine deneyimimi başka takımlarda geliştirmek amacıyla Arsenal'deki yardımcı antrenörlük görevimi bırakıyorum. 1998'den bu yana Arsenal ile bağımı koparmadım. Bana hem oyuncu hem de antrenör olarak bu şansları sunduğu için bu kulübe minnettarım." ifadelerini kullandı.

1998-2007 yılları arasında futbolculuğu döneminde Arsenal'de 326 karşılaşmaya çıkan Ljungberg, 2019 yılından bu yana takımın yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu.

  1. 22.08.2020
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