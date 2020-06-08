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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Bournemouth corona virüsü nedeniyle 'ın sözleşmesini uzattı

Bournemouth corona virüsü nedeniyle Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı

İngiliz ekibi Bournemouth, 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki 'ın sözleşmesini liglerin corona virüsü nedeniyle ertelenmesinden dolayı sezonun bitimine kadar uzattığını duyurdu.

ekiplerinden Bournemouth, 'dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu 'ın sözleşmesini uzattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin corona virüsü nedeniyle ertelenmesinden dolayı sözleşmesinin sezonun bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Wilson, böylece ligde kalan 9 maçta Bournemouth forması giymeye devam edecek.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 resmi müsabakaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Liglerin başlamasıyla birlikte Bournemouth, 20 Haziran'da evinde ile karşılaşacak.

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  1. 08.06.2020
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