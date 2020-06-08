Bournemouth corona virüsü nedeniyle Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı
İngiliz ekibi Bournemouth, Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Harry Wilson'ın sözleşmesini liglerin corona virüsü nedeniyle ertelenmesinden dolayı sezonun bitimine kadar uzattığını duyurdu.
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool'dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin corona virüsü nedeniyle ertelenmesinden dolayı sözleşmesinin sezonun bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Wilson, böylece ligde kalan 9 maçta Bournemouth forması giymeye devam edecek.
23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 resmi müsabakaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Liglerin başlamasıyla birlikte Bournemouth, 20 Haziran'da evinde Crystal Palace ile karşılaşacak.
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