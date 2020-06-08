Göztepe'nin golcü hedefinde Mame Diouf var!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon için aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, Stoke City'de forma giyen Senegalli futbolcu Mame Diouf'u gündemine aldı.
Süper Lig'de gelecek yıl yeni yapılan Gürsel Aksel Stadı ile birlikte üst sıralara oynayacak olan Göztepe, hücum takviyesi için kolları sıvadı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Göz-Göz, son olarak İngiltere'ye yöneldi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Championship'te Stoke City forması giyen Senegalli yıldız golcü Mame Diouf'u gündemine aldı. Gelecek sezon pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle kemer sıkma politikası uygulayan Göz-Göz, 32 yaşındaki yıldızı ikna ederse bonservis bedeli ödemek zorunda da kalmayacak.
İZMİR'E ÇOK YAKIN
Futbolcu ile maddi konularda anlaşmayı uman İzmir ekibi transferi sezon bitmeden mutlu sonla noktalamak istiyor. Senegalde Diaraf ekibinde yetişen Diouf, İngiltere'de Manchester United, Blackburn ve Hannover formalarını da giydi. Futbolcuyla Denizlispor da bir süre önce ilgilenmişti. Ancak sarı-kırmızılı ekip maddi konularda anlaşma sağlanması halinde imzaya daha yakın.
Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki Mame Diouf, kariyerinde milli formayla 51 resmi maça çıkarken fileleri 10 kez havalandırdı.
- 08.06.2020
- Fenerbahçe'de transferin fitilini Lucescu yaktı! Carlos Eduardo...
- Galatasaray'ın ilgilendiği Jeremy Doku için Newcastle da devrede!
- TOFAŞ Alihan Demir'i renklerine bağladı
- Bournemouth corona virüsü nedeniyle Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı
- Konut kredisine aylık ödeme ne kadar? Taşıt kredisinde aylık ödeme ve faiz ne kadar? 2020 konut kredi hesaplama!
- Rıza Çalımbay: Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gidiyorlar
- Galatasaray'ın transferlerini canlı yayında duyurdu! Sözleşme imzalandı
- Canlı yayında açıkladı! "Comolli getirdiği oyuncuları o takıma alacak"
- Erman Toroğlu: Galatasaray'da virüs içeride
- Zeki Uzundurukan: Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!
- Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe yanıtı! Teklif...
- İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Max Kruse yerine...
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve ortaya çıktı! İşte Fatih Terim'in Hasan Ali planı
- Galatasaray savunmasında sürpriz harekat! Fatih Terim geleneği bozmadı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'nin golcü hedefinde Mame Diouf var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.