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08 Haziran 2020, Pazartesi
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'nin golcü hedefinde var!

Göztepe'nin golcü hedefinde Mame Diouf var!

ekiplerinden , yeni sezon için aradığı golcüyü 'de buldu. Sarı-kırmızılı temsilcisi, 'de forma giyen Senegalli futbolcu 'u gündemine aldı.

'de gelecek yıl yeni yapılan Stadı ile birlikte üst sıralara oynayacak olan , hücum takviyesi için kolları sıvadı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Göz-Göz, son olarak 'ye yöneldi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Championship'te forması giyen Senegalli yıldız golcü 'u gündemine aldı. Gelecek sezon pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle kemer sıkma politikası uygulayan Göz-Göz, 32 yaşındaki yıldızı ikna ederse bonservis bedeli ödemek zorunda da kalmayacak.

İZMİR'E ÇOK YAKIN

Futbolcu ile maddi konularda anlaşmayı uman ekibi transferi sezon bitmeden mutlu sonla noktalamak istiyor. Senegalde Diaraf ekibinde yetişen Diouf, İngiltere'de , Blackburn ve Hannover formalarını da giydi. Futbolcuyla Denizlispor da bir süre önce ilgilenmişti. Ancak sarı-kırmızılı ekip maddi konularda anlaşma sağlanması halinde imzaya daha yakın.

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki Mame Diouf, kariyerinde milli formayla 51 resmi maça çıkarken fileleri 10 kez havalandırdı.

  1. 08.06.2020
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