Göz-Göz’de Diouf harekatı

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçen Göztepe'de, gözler golcü transferine çevrildi. Sarı-kırmızılıların, Stoke City forması giyen Mame Diouf'u gündemine aldığı öğrenildi. Senegalli forvetle anlaşma zemini arayacak Göz-Göz, oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bonservis de ödemeyecek.

32 yaşındaki oyuncunun da yeni bir macera için takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Avrupa kariyerine 2007'de Molde'de başlayan tecrübeli oyuncu, 2009'da transfer olduğu M. United'da 9 maça çıktı. Blackburn ve Hannover formaları da giyen ve 6 yıldır Stoke City'de görev yapan Diouf, 155 maçta 25 gol, 10 asistle oynadı.