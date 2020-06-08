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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Atınç ’de kaldı

Atınç Göztepe’de kaldı

Transferdeki ilk hamlesini gerçekleştiren , 'la sözleşme yeniledi.

Transferdeki ilk hamlesini gerçekleştiren , 'la sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılılar, opsiyon hakkını kullandığı genç stoperle olan sözleşmesini 31 Mayıs 2021'e kadar uzattı. Ligde 1 maça çıkıp 2 dakika sahada kalan Atınç, kupada ise 3 maçta 1 kez rakip ağları sarstı.
  1. 8.6.2020
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