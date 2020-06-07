Göztepe'de Atınç Nukan'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı!
Göztepe Kulübü, sezon başında 1 yıllığına renklerine bağladığı defans oyuncusu Atınç Nukan'ın sözleşmesini uzattı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz sezon başında renklerine kattığı Atınç Nukan'ın sezon sonu sona erecek sözleşmesini opsiyon hakkını kullanarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzattı" ifadelerine yer verildi. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz sezon başında renklerine kattığı Atınç Nukan'ın sezon sonu sona erecek sözleşmesini opsiyon hakkını kullanarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzattı" ifadelerini kullandı. Kariyerinde Beşiktaş ve Alman ekibi Leipzig'de çapraz bağları kopan Atınç aynı şansızlığı Göz-Göz'de de yaşadı.
Yeni bir sayfa açabilmek için imza attığı Göztepe'de sezonun ilk haftalarında çapraz bağları kopan Atınç, yaklaşık 7 ay futboldan uzak kaldı. Pes etmeyen, tedavisi aksatmayan ve sürekli çalışan 26 yaşındaki oyuncu yeniden teknik ekibin gözüne girdi. Yönetimin de bırakmak istemediği oyuncu, sarı-kırmızılılarda kaldı.
Atınç Nukan, bu sezon Göztepe ile Süper Lig'de sadece 1 maça çıkıp 2 dakika oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 müsabakada boy gösteren deneyimli savunmacı 270 dakika süre alıp 1 kez ağları sarstı.
- 07.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'de Atınç Nukan'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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