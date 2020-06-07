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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Göztepe Süper Lig ekibinde imzalar atıldı!

'de 'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı!

Göztepe'de Atınç Nukan'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı!

Kulübü, sezon başında 1 yıllığına renklerine bağladığı defans oyuncusu 'ın sözleşmesini uzattı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz sezon başında renklerine kattığı Atınç Nukan'ın sezon sonu sona erecek sözleşmesini opsiyon hakkını kullanarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzattı" ifadelerine yer verildi. | Son dakika transfer haberleri

ekiplerinden , iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper 'la nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz sezon başında renklerine kattığı Atınç Nukan'ın sezon sonu sona erecek sözleşmesini opsiyon hakkını kullanarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzattı" ifadelerini kullandı. Kariyerinde Beşiktaş ve Alman ekibi Leipzig'de çapraz bağları kopan Atınç aynı şansızlığı Göz-Göz'de de yaşadı.

Yeni bir sayfa açabilmek için imza attığı Göztepe'de sezonun ilk haftalarında çapraz bağları kopan Atınç, yaklaşık 7 ay futboldan uzak kaldı. Pes etmeyen, tedavisi aksatmayan ve sürekli çalışan 26 yaşındaki oyuncu yeniden teknik ekibin gözüne girdi. Yönetimin de bırakmak istemediği oyuncu, sarı-kırmızılılarda kaldı.

Atınç Nukan, bu sezon Göztepe ile Süper Lig'de sadece 1 maça çıkıp 2 dakika oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 müsabakada boy gösteren deneyimli savunmacı 270 dakika süre alıp 1 kez ağları sarstı.

  1. 07.06.2020
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