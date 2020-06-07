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07 Haziran 2020, Pazar
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Göz Göz’den mesaj var

Göz Göz’den mesaj var

, seyircisiz oynanacak maçlarda tribünlerini taraftarlarının formalarıyla dolduracak.

, seyircisiz oynanacak maçlarda tribünlerini taraftarlarının formalarıyla dolduracak. Başkan , "Taraftarlarımızdan formalarını bize teslim etmesini istiyoruz. Maçların ardından hatıra olarak bir yama (patch) hediye edeceğiz" diye konuştu.

  1. 7.6.2020
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