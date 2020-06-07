Göz Göz’den mesaj var

Göztepe, seyircisiz oynanacak maçlarda tribünlerini taraftarlarının formalarıyla dolduracak. Başkan Mehmet Sepil, "Taraftarlarımızdan formalarını bize teslim etmesini istiyoruz. Maçların ardından hatıra olarak bir yama (patch) hediye edeceğiz" diye konuştu.