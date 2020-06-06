Gaitan bombası
Göztepe, transfer listesinin başına Lille forması giyen 32 yaşındaki Arjantinli yıldızı aldı. Sözleşmesi bitecek Tangocu’nun, İzmir ekibine sıcak baktığı belirtildi.
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Göztepe, genç isimlere yönelmişti. Sarı-kırmızılılar, on numara için ise tecrübeli ve flaş bir ismi listesine ekledi. Mossoro ile yollarını ayırmayı planlayan İzmir ekibi, Nico Gaitan'ı takibe aldı. Fransız temsilcisi Lille ile sözleşmesi sona erecek olan ve adı birçok takımla anılan 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın bonservis engeli bulunmuyor.
TEMAS KURULDU
Göztepe yönetimi, teknik direktör İlhan Palut'un da transfer için onayını alırken futbolcuyla menajeri aracılığıyla dirsek temasına geçti. Avrupa'da önemli ekiplerde forma giyen oyuncunun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı bildirilirken, maddi şartların oluşması halinde daha somut adımlar atılacak. On numara ve kanatlarda oynayan futbolcunun Transfermarkt piyasa değeri ise 3.2 milyon euro olarak görülüyor.
BENFiCA'DA YILDIZI PARLADI
Boca Juniors'ta yetişen Gaitan, 2010'da geldiği Benfica'da 253 maçta 41 gol ve 88 asistle şov yaptı. Ardından 25 milyon euro'ya gittiği Atletico'da tutunamadı. Çin'de Yifang ve ABD'de Chicago formaları da giydi.
- 6.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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