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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Gaitan bombası

Gaitan bombası

, listesinin başına Lille forması giyen 32 yaşındaki Arjantinli yıldızı aldı. Sözleşmesi bitecek Tangocu’nun, ekibine sıcak baktığı belirtildi.

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan , genç isimlere yönelmişti. Sarı-kırmızılılar, on numara için ise tecrübeli ve flaş bir ismi listesine ekledi. Mossoro ile yollarını ayırmayı planlayan ekibi, Nico Gaitan'ı takibe aldı. Fransız temsilcisi Lille ile sözleşmesi sona erecek olan ve adı birçok takımla anılan 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın bonservis engeli bulunmuyor.

TEMAS KURULDU
Göztepe yönetimi, teknik direktör İlhan Palut'un da için onayını alırken futbolcuyla menajeri aracılığıyla dirsek temasına geçti. Avrupa'da önemli ekiplerde forma giyen oyuncunun 'de forma giymeye sıcak baktığı bildirilirken, maddi şartların oluşması halinde daha somut adımlar atılacak. On numara ve kanatlarda oynayan futbolcunun Transfermarkt piyasa değeri ise 3.2 milyon euro olarak görülüyor.

BENFiCA'DA YILDIZI PARLADI
'ta yetişen Gaitan, 2010'da geldiği 'da 253 maçta 41 gol ve 88 asistle şov yaptı. Ardından 25 milyon euro'ya gittiği Atletico'da tutunamadı. 'de Yifang ve ABD'de Chicago formaları da giydi.

  1. 6.6.2020
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