Gaitan bombası

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Göztepe, genç isimlere yönelmişti. Sarı-kırmızılılar, on numara için ise tecrübeli ve flaş bir ismi listesine ekledi. Mossoro ile yollarını ayırmayı planlayan İzmir ekibi, Nico Gaitan'ı takibe aldı. Fransız temsilcisi Lille ile sözleşmesi sona erecek olan ve adı birçok takımla anılan 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın bonservis engeli bulunmuyor.

TEMAS KURULDU

Göztepe yönetimi, teknik direktör İlhan Palut'un da transfer için onayını alırken futbolcuyla menajeri aracılığıyla dirsek temasına geçti. Avrupa'da önemli ekiplerde forma giyen oyuncunun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı bildirilirken, maddi şartların oluşması halinde daha somut adımlar atılacak. On numara ve kanatlarda oynayan futbolcunun Transfermarkt piyasa değeri ise 3.2 milyon euro olarak görülüyor.

BENFiCA'DA YILDIZI PARLADI

Boca Juniors'ta yetişen Gaitan, 2010'da geldiği Benfica'da 253 maçta 41 gol ve 88 asistle şov yaptı. Ardından 25 milyon euro'ya gittiği Atletico'da tutunamadı. Çin'de Yifang ve ABD'de Chicago formaları da giydi.