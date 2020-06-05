Göztepe Beşiktaş'ın da listesindeki Nico Gaitan'ın peşinde
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Göztepe, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Nico Gaitan'ın peşine düştü. Tecrübeli futbolcunun bonservis engeli de bulunmuyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de gelecek yılın kadro yapılanması için düğmeye basan Göztepe, dış transferde on numara takviyesi için gişirimlerini hızlandırdı. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, bu sezon verim alamadığı Marcio Mossoro ile yollarını ayırmayı planlarken hedefinin merkezine Arjantinli on numara Nico Gaitan'ı oturttu. Fransız temsilcisi Lille ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki başarılı futbolcunun bonservis engeli bulunmuyor.
Göztepe yönetimi, teknik direktör İlhan Palut'un da transfer için onayını alırken futbolcuyla menajeri kanalıyla temasa geçti. Avrupa'da önemli ekiplerde forma giyen oyuncunun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı bildirilirken, maddi şartların oluşması halinde daha somut adımlar atılacak. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.
NICO GAITAN KİMDİR?
Bu sezon Fransa'da umduğu ortamı bulamayan Nico Gaitan, Ligue 1'de Lille formasıyla sadece 4 maça çıktı. Arjantin'in ünlü ekibi Boca Juniors'ta yetişen 32 yaşındaki futbolcu Portekiz'de Benfica, İspanya'da ise Atletico Madrid ekiplerinde de forma giydi. Daha sonra kariyerine Çin'de devam eden Gaitan Yifang ve ardından Amerika'da da Chicago Fire ekiplerinde görev yaptı. Ocak ayında Lille forması giyen Gaitan ay sonunda boşa çıkacak. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu 19 maçta sahaya çıkarken, 2 de gol kaydetti.
- 05.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe Beşiktaş'ın da listesindeki Nico Gaitan'ın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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