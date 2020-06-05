Göztepe Beşiktaş'ın da listesindeki Nico Gaitan'ın peşinde - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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'ın da listesindeki 'ın peşinde

Göztepe Beşiktaş'ın da listesindeki Nico Gaitan'ın peşinde

'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen , transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, 'ın da gündeminde yer alan 'ın peşine düştü. Tecrübeli futbolcunun bonservis engeli de bulunmuyor. İşte detaylar...

'de gelecek yılın kadro yapılanması için düğmeye basan , dış transferde on numara takviyesi için gişirimlerini hızlandırdı. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, bu sezon verim alamadığı Marcio Mossoro ile yollarını ayırmayı planlarken hedefinin merkezine Arjantinli on numara 'ı oturttu. Fransız temsilcisi Lille ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki başarılı futbolcunun bonservis engeli bulunmuyor.

Göztepe yönetimi, teknik direktör İlhan Palut'un da için onayını alırken futbolcuyla menajeri kanalıyla temasa geçti. Avrupa'da önemli ekiplerde forma giyen oyuncunun 'de forma giymeye sıcak baktığı bildirilirken, maddi şartların oluşması halinde daha somut adımlar atılacak. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.

NICO GAITAN KİMDİR?

Bu sezon 'da umduğu ortamı bulamayan Nico Gaitan, Ligue 1'de Lille formasıyla sadece 4 maça çıktı. Arjantin'in ünlü ekibi 'ta yetişen 32 yaşındaki futbolcu Portekiz'de , 'da ise ekiplerinde de forma giydi. Daha sonra kariyerine 'de devam eden Gaitan Yifang ve ardından Amerika'da da Chicago Fire ekiplerinde görev yaptı. Ocak ayında Lille forması giyen Gaitan ay sonunda boşa çıkacak. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu 19 maçta sahaya çıkarken, 2 de gol kaydetti.

  1. 05.06.2020
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