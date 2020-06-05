Sezon sonu gelin
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sözleşmeleri bitecek Beto, Castro Napoleoni ve Titi’ye, “Sadece lige konsantre olun” talimatını verdi.
Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek olan Göztepe, iç transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktı. Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonu bitecek Beto, Titi, Napoleoni ve Castro ile indirim konusunda anlaşamadı. Sepil'in oyuncuların görüşmeler sırasında konsantrasyonunu kaybedeceğini düşündüğü için "Önce lig bitsin, elbet anlaşırız" dediği öğrenildi.
ALPASLAN VE HALİL TEMMUZDA
Birçok kulübün listesinde yer alan Alpaslan ve Halil'in de durumlarının temmuz sonunda netleşeceği kaydedildi. Teknik Direktör İlhan Palut'un, "Öncelikli işimiz maçlarımızı en iyi şekilde oynayıp, taraftarımızı sevindirmek. Transfer konusunu kimse kafasında düşünmesin. Biz öncelikle formamızın hakkını vereceğiz" dediği öğrenildi. İzmir temsilcisi 37 puanla 8'inci basamakta yer alıyor.
32 yaşındaki Andre Castro, 26 maça çıktı. 4 kez fileleri sarsıp, 1 asist yaptı.
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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