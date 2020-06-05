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05 Haziran 2020, Cuma
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Sezon sonu gelin

Sezon sonu gelin

Başkanı , sözleşmeleri bitecek Beto, Castro Napoleoni ve ’ye, “Sadece lige konsantre olun” talimatını verdi.

'de 12 Haziran Cuma günü Stadı'nda 'la karşı karşıya gelecek olan , iç görüşmelerini sezon sonuna bıraktı. Başkan , sözleşmeleri sezon sonu bitecek Beto, , Napoleoni ve Castro ile indirim konusunda anlaşamadı. Sepil'in oyuncuların görüşmeler sırasında konsantrasyonunu kaybedeceğini düşündüğü için "Önce lig bitsin, elbet anlaşırız" dediği öğrenildi.

ALPASLAN VE HALİL TEMMUZDA
Birçok kulübün listesinde yer alan Alpaslan ve Halil'in de durumlarının temmuz sonunda netleşeceği kaydedildi. Teknik Direktör İlhan Palut'un, "Öncelikli işimiz maçlarımızı en iyi şekilde oynayıp, taraftarımızı sevindirmek. Transfer konusunu kimse kafasında düşünmesin. Biz öncelikle formamızın hakkını vereceğiz" dediği öğrenildi. temsilcisi 37 puanla 8'inci basamakta yer alıyor.

32 yaşındaki Andre Castro, 26 maça çıktı. 4 kez fileleri sarsıp, 1 asist yaptı.

  1. 5.6.2020
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