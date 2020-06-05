Beşiktaş'ta indirim oranında mutabakat sağlanamadı! Talimat yolda - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta indirim oranında mutabakat sağlanamadı! Talimat yolda

Beşiktaş'ta yönetim, corona virüsü salgınının olumsuz etkileri nedeniyle birçok kulüp gibi oyuncularından maaş indirimi talep etmişti. Siyah-beyazlı oyuncuların, yönetimin önerdiği miktarı henüz kabul etmediği ifade edildi. İşte bazı futbolcuların sıcak baktığı oran...

5 Haziran 2020 Cuma 11:00
Beşiktaş'ta indirim oranında mutabakat sağlanamadı! Talimat yolda

Beşiktaş Yönetimi, oyuncularla masaya oturarak maaş indirimi için yaptığı görüşmelerde aradığını bulamadı.

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Beşiktaş'ta indirim oranında mutabakat sağlanamadı! Talimat yolda

Siyah-beyazlı yönetim, 56 milyon Euro olan takım bütçesini gelecek sezon 35 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor.

Beşiktaş'ta indirim oranında mutabakat sağlanamadı! Talimat yolda

Daha önce futbolcu maaşlarında indirim için %50'den başlayacaklarını ve minimum yüzde 30 istediklerini ifade etmişti.

Beşiktaş'ta indirim oranında mutabakat sağlanamadı! Talimat yolda

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan görüşmeler sonrası yüzde 15'in üzerinde şu an için indirim kabul eden isim çıkmadı. Takımda bazı futbolcuların indirim yapmak istemediği, bazılarının ise yüzde 5 ya da yüzde 10'a razı geldiği belirtildi.

Beşiktaş'ta indirim oranında mutabakat sağlanamadı! Talimat yolda

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi herkesle yeniden masaya oturup görüşme yapacak ve istediği indirimi alamaması halinde, teklife yanaşmayan futbolculara "Takım bul" talimatı verilecek.

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