Beşiktaş'ta indirim oranında mutabakat sağlanamadı! Talimat yolda

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan görüşmeler sonrası yüzde 15'in üzerinde şu an için indirim kabul eden isim çıkmadı. Takımda bazı futbolcuların indirim yapmak istemediği, bazılarının ise yüzde 5 ya da yüzde 10'a razı geldiği belirtildi.