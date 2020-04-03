Premier Lig için flaş karar! Sezona...
İngiltere'de sağlık açısından uygun bir ortam oluşuna kadar Premier Lig'de sezona devam edilmeyeceği açıklandı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı'na 25 milyon pound bağışlanacağı ve Championship ekipleri ile Ulusal Lig takımlarına 125 milyon pound yardım yapılacağı duyuruldu.
Detaylar geliyor...
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 17:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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