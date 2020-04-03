Premier Lig için flaş karar! Sezona... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Premier Lig için karar verildi!

için flaş karar! Sezona...

Premier Lig için flaş karar! Sezona...

'de sağlık açısından uygun bir ortam oluşuna kadar 'de sezona devam edilmeyeceği açıklandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'na 25 milyon pound bağışlanacağı ve Championship ekipleri ile Ulusal Lig takımlarına 125 milyon pound yardım yapılacağı duyuruldu.

Detaylar geliyor...

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 17:47
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