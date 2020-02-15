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15 Şubat 2020, Cumartesi
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City’ye 2 yıl men!

City’ye 2 yıl men!

, regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle 30 milyon euro para cezası verdiği 'yi, 2 yıl 'ndan men etti.

, regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle 30 milyon euro para cezası verdiği 'yi, 2 yıl 'ndan men etti. 2012-16 yılları arasında sponsorluk gelirlerinde usulsüzlük tespit edilen; 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa'dan men olan City'ye CAS yolu açık.
  1. 15.2.2020
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