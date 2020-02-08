MAÇ SONUCU Everton 3-1 Crystal Palace
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everton, Goodison Park'ta konuk ettiği Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ederken, ilk golün asistini gerçekleştiren Theo Walcott 26. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
Goodison Park't oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Everton, Theo Walcott'un asistinde Bernard'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 51. dakikasında Crystal Palace, Benteke'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Dakikalar 58'i gösterirken sahneye çıkan Richarlison, takımını tekrar öne geçiren golü kaydetti.
88. dakikada ev sahibi ekipte Calvert-Lewin, maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi: 3-1
Bu skorun ardından Everton puanını 36'ya yükseltirken, Crystal Palace 30 puanda kaldı.
THEO WALCOTT ŞOKU
Takımının ilk golünün asistini gerçekleştiren Theo Walcott, 26. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti.
CENK TOSUN OYNAMADI
Devre arasında transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 17:45
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