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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Everton 3-1 Crystal Palace

MAÇ SONUCU 3-1

MAÇ SONUCU Everton 3-1 Crystal Palace

'in 26. haftasında , Goodison Park'ta konuk ettiği 'ı 3-1 mağlup ederken, ilk golün asistini gerçekleştiren 26. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti.

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Goodison Park't oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Everton, 'un asistinde 'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 51. dakikasında Crystal Palace, Benteke'nin golüyle eşitliği yakaladı.

Dakikalar 58'i gösterirken sahneye çıkan Richarlison, takımını tekrar öne geçiren golü kaydetti.

88. dakikada ev sahibi ekipte Calvert-Lewin, maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi: 3-1

Bu skorun ardından Everton puanını 36'ya yükseltirken, Crystal Palace 30 puanda kaldı.

THEO WALCOTT ŞOKU

Takımının ilk golünün asistini gerçekleştiren Theo Walcott, 26. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti.

CENK TOSUN OYNAMADI

Devre arasında transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu , sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 17:45
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