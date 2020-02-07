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07 Şubat 2020, Cuma
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City'nin gözü Messi'de!

City'nin gözü Messi'de!

, Messi’yi aç kurtlar gibi bekliyor. Abidal’e sert çıkan Arjantinli’nin olası ayrılığında devreye girilecek. Serbest kalma bedeli ise tam 700 milyon euro.

'da , Eric Abidal'e karşı sert bir cevap vererek ortalığı karıştırmıştı. Abidal'in, eski teknik direktör Valverde için "Futbolcular ayrılmasını istedi" açıklamasına tepki gösteren Arjantinli yıldız, "Herkes kendi görev alanından sorumlu olmalıdır. Sportif yöneticiler aldıkları kararları üstlenmelidir. Oyuncular hakkında konuşuyorsan isim vermelisin. Bunu yapmadığın zaman ortaya herkesin ismini atmış, doğru olmayan dedikoduların yayılmasına olanak sağlamış ve hepimizi kirletmiş oluyorsun" demişti.

GUARDIOLA FAKTÖRÜ
Bu ifadeler kulüpte ortamı gerdi. Yönetim, Messi'nin kendini Barcelona'dan büyük görmesinden rahatsız oldu. Açıklamaları dikkatle takip eden 'nın çalıştırdığı ise 32 yaşındaki yıldızı deyim yerindeyse aç kurtlar gibi bekliyor. ESPN'in haberine göre; Messi ayrılmak isterse kadroya katmak için hemen harekete geçilecek. Serbest kalma bedeli 700 milyon euro olan Messi'nin kontratı 2021'de bitiyor.

  1. 7.2.2020
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