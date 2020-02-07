Premier Lig 1 Eylül’ü seçti
İki sezondur transfer dönemini lig başlamadan 1 gün önce bitiren Premier Lig ekipleri yeni bir karar aldı. Londra'da toplanan 20 kulübün temsilcileri 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 Eylül'de sona ermesi yönünde fikir birliğine vardı. Bu karar, Liverpool menajeri Klopp'un önderliğinde alındı.
İki sezondur transfer dönemini lig başlamadan 1 gün önce bitiren Premier Lig ekipleri yeni bir karar aldı. Londra'da toplanan 20 kulübün temsilcileri 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 Eylül'de sona ermesi yönünde fikir birliğine vardı. Bu karar, Liverpool menajeri Klopp'un önderliğinde alındı.
- 7.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Premier Lig 1 Eylül’ü seçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.