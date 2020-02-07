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07 Şubat 2020, Cuma
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1 ’ü seçti

Premier Lig 1 Eylül’ü seçti

İki sezondur dönemini lig başlamadan 1 gün önce bitiren ekipleri yeni bir karar aldı. 'da toplanan 20 kulübün temsilcileri 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 'de sona ermesi yönünde fikir birliğine vardı. Bu karar, menajeri Klopp'un önderliğinde alındı.

İki sezondur dönemini lig başlamadan 1 gün önce bitiren ekipleri yeni bir karar aldı. 'da toplanan 20 kulübün temsilcileri 2020 yılında yaz transfer döneminin 1 'de sona ermesi yönünde fikir birliğine vardı. Bu karar, menajeri Klopp'un önderliğinde alındı.

  1. 7.2.2020
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