Arsenal’den Kökçü’ye kanca

İngiliz basınına göre; Arsenal, 19 yaşındaki Orkun Kökçü'yü istiyor. Türkiye U21 formasını da terleten orta saha oyuncusunun 18 aydır izlendiği belirtildi. Hollanda ekibiyle 2023'e kadar kontratı bulunan Kökçü için 15 milyon pound teklif edilecek. Bu sezon 29 maça çıkan Kökçü; 3 gol, 4 asist yaptı. EURO 2020'de piyasasını artırma ihtimali de var.