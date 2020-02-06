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06 Şubat 2020, Perşembe
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’den Kökçü’ye kanca

Arsenal’den Kökçü’ye kanca

’in yıldızı Feyenoord’lu ’ye İngiliz devi talip.

İngiliz basınına göre; , 19 yaşındaki 'yü istiyor. formasını da terleten orta saha oyuncusunun 18 aydır izlendiği belirtildi. ekibiyle 2023'e kadar kontratı bulunan Kökçü için 15 milyon pound teklif edilecek. Bu sezon 29 maça çıkan Kökçü; 3 gol, 4 asist yaptı. EURO 2020'de piyasasını artırma ihtimali de var.

  1. 6.2.2020
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