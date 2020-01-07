MAÇ SONUCU | Arsenal 1 - 0 Leeds United MAÇ ÖZETİ - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU | 1 - 0

MAÇ SONUCU | Arsenal 1 - 0 Leeds United MAÇ ÖZETİ

İngiltere FA Cup 3. tur karşılaşmasında 'in formasını terlettiği , evinde 'ı konuk etti... Yeni hocası Mikel Arteta ile çıkış yapmaya başlayan ve eski günlerine göz kırpan İngiliz devi, Leeds United'ı tek golle geçmeyi başardı! İşte Arsenal - Leeds United karşılaşmasına dair bilmeniz gerekenler...

İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde 'in de formasını giydiği , evinde 'ı ağırladı. Kırmızı beyazlılar, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ilk ve tek golünü, 55. dakikada Reiss Nelson kaydetti. Karşılaşmada Mesut Özil 77 dakika sahada kalırken, Mikel Arteta, Arsenal başında çıktığı 4. karşılaşmasında 2. galibiyetini aldı.

ARSENAL TURLADI

Öe yandan Marcelo Bielsa'nın takımı Leeds United, FA Cup'a veda ederken, turu geçen Arsenal ise 4. turda Bournemouth ile deplasmanda oynamaya hak kazandı.

TEK MAÇ ELEMİNASYON SİSTEMİ

Bilindiği gibi İngiltere Federasyon Kupası karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanıyor. Sadece beraberlik durumlarında ikinci maçlar oynanıyor.

  1. 07.01.2020
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