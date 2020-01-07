MAÇ SONUCU | Arsenal 1 - 0 Leeds United MAÇ ÖZETİ
İngiltere FA Cup 3. tur karşılaşmasında Mesut Özil'in formasını terlettiği Arsenal, evinde Leeds United'ı konuk etti... Yeni hocası Mikel Arteta ile çıkış yapmaya başlayan ve eski günlerine göz kırpan İngiliz devi, Leeds United'ı tek golle geçmeyi başardı! İşte Arsenal - Leeds United karşılaşmasına dair bilmeniz gerekenler...
İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Mesut Özil'in de formasını giydiği Arsenal, evinde Leeds United'ı ağırladı. Kırmızı beyazlılar, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin ilk ve tek golünü, 55. dakikada Reiss Nelson kaydetti. Karşılaşmada Mesut Özil 77 dakika sahada kalırken, Mikel Arteta, Arsenal başında çıktığı 4. karşılaşmasında 2. galibiyetini aldı.
ARSENAL TURLADI
Öe yandan Marcelo Bielsa'nın takımı Leeds United, FA Cup'a veda ederken, turu geçen Arsenal ise 4. turda Bournemouth ile deplasmanda oynamaya hak kazandı.
TEK MAÇ ELEMİNASYON SİSTEMİ
Bilindiği gibi İngiltere Federasyon Kupası karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanıyor. Sadece beraberlik durumlarında ikinci maçlar oynanıyor.
- 07.01.2020
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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GÜLHAN Yeni takımına hoş geldin ayrıca forma numaranıda çok beğendim.
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