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    13 Şubat 2018, Salı
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    Cenk 11'de olmayacak

    Cenk 11'de olmayacak

    “Takım küme hattından uzaklaşana kadar ’u ilk 11 oynatmayacağım Yeteneklerinden şüphem yok, önemli olan bu golleri atabilecek kapasiteye gelmek”

    Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, takımın 'deki yerini güvene alıp, küme düşme hattından tamamen uzaklaşana kadar 'u ilk 11 oynatmayacağını söyledi. İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Big Sam, ayrıca 27 milyon poundluk yıldızın fiziğini geliştirip seviyesine getirmesi gerektiğini kaydetti. Sezon sonlarına doğru Cenk'i ilk 11 başlatmayı düşündüğünü söyleyen Allardyce, önceliklerinin 40 puana ulaşıp ligdeki güvenli bölgeye geçmek olduğunu belirtti. Allardyce, maçında neden Cenk'i oyuna almadığı sorusuna "Bir hücumcu daha alıp maçın 3-2'ye gelme riskini göze alamazdım" cevabını verdi.

    ALIŞMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR
    Allardyce, "Tosun, 'e uyum sağlamakta zorluk yaşıyor. Ocak'ta takıma dahil olan oyuncularda olan bir durum. Ne zaman ligde güvenli sıralara yükseliriz, o zaman Cenk'i oyuna alıp neler yapabileceğini görebiliriz. Cenk'in gol atma konusunda yetenekleri açısından asla bir şüphem yok. Fakat bu golleri atabilecek kapasiteye gelmek, asıl zor olan bu" dedi.

    KENDİ GELİŞTİRMELİ
    Everton'un hocası Allardyce, hafta sonunda 'da sıcak bir iklimde kampa gireceklerini belirterek, "Bu kamp, 'un kendini geliştirmesi için önemli bir fırsat. Kendisini çok çok iyi hazırlaması gerekiyor. Çünkü yağmur altında çamura batmış bir şekilde maç yaparken çok işine yarayacak" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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