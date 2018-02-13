Cenk 11'de olmayacak
“Takım küme hattından uzaklaşana kadar Cenk Tosun’u ilk 11 oynatmayacağım Yeteneklerinden şüphem yok, önemli olan bu golleri atabilecek kapasiteye gelmek”
ALIŞMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR
Allardyce, "Tosun, Premier Lig'e uyum sağlamakta zorluk yaşıyor. Ocak'ta takıma dahil olan oyuncularda olan bir durum. Ne zaman ligde güvenli sıralara yükseliriz, o zaman Cenk'i oyuna alıp neler yapabileceğini görebiliriz. Cenk'in gol atma konusunda yetenekleri açısından asla bir şüphem yok. Fakat bu golleri atabilecek kapasiteye gelmek, asıl zor olan bu" dedi.
KENDİ GELİŞTİRMELİ
Everton'un hocası Allardyce, hafta sonunda Orta Doğu'da sıcak bir iklimde kampa gireceklerini belirterek, "Bu kamp, Cenk Tosun'un kendini geliştirmesi için önemli bir fırsat. Kendisini çok çok iyi hazırlaması gerekiyor. Çünkü yağmur altında çamura batmış bir şekilde maç yaparken çok işine yarayacak" ifadelerini kullandı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:10
-
Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
-
Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
-
Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
Cenk 11'de olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.