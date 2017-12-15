Serilerin adamı
İngiltere Premier Lig’de Pep Guardiola rüzgarı sürüyor. Manchester City ile üst üste 15. zaferini alan İspanyol teknik adam, İspanya ve Almanya’dan sonra Ada’da da en uzun galibiyet serisine imza attı
23 DAKİKA GERİDE KALDILAR
Manchester City 15 maçlık serisinde, hepsini 2-1 kazandığı üç maçta toplam 23 dakika geriye düştü. Bournemouth karşısında 8 dakika 1-0 mağlup oynayan City, ligin yeni ekibi Huddersfield'a karşı 2, kümede kalma mücadelesi veren West Ham United'a karşı da 13 dakika 1-0 geride kaldı.
Arsenal'in rekorunu kırdı
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, üst üste 15 galibiyetle 129 yıllık Premier Lig tarihinde, Arsenal'in 2002 yılındaki iki sezona yayılan 14 maçlık serisinin geride bıraktı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:27
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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