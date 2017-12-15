Serilerin adamı

İngiltere Premier Lig’de Pep Guardiola rüzgarı sürüyor. Manchester City ile üst üste 15. zaferini alan İspanyol teknik adam, İspanya ve Almanya’dan sonra Ada’da da en uzun galibiyet serisine imza attı

Pep Guardiola rekorlara doymuyor... Swansea'yı deplasmanda 4-0 yenen İspanyol teknik adam yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'de üst üste 15. galibiyetini alarak İngiltere'de en uzun galibiyet serisine imza atmayı başardı. Daha önce İspanya ve Almanya'da da bu seriyi yapan Guardiola, Avrupa'nın 5 büyük liginin üçünde bu unvanın sahibi oldu. 46 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 2010-11'de İspanya'da Barcelona ile 16, 2013-2014'te Almanya'da Bayern Münih 19 maç üst üste kazanma başarısı göstererek rekor kırmıştı.



23 DAKİKA GERİDE KALDILAR

Manchester City 15 maçlık serisinde, hepsini 2-1 kazandığı üç maçta toplam 23 dakika geriye düştü. Bournemouth karşısında 8 dakika 1-0 mağlup oynayan City, ligin yeni ekibi Huddersfield'a karşı 2, kümede kalma mücadelesi veren West Ham United'a karşı da 13 dakika 1-0 geride kaldı.



Arsenal'in rekorunu kırdı

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, üst üste 15 galibiyetle 129 yıllık Premier Lig tarihinde, Arsenal'in 2002 yılındaki iki sezona yayılan 14 maçlık serisinin geride bıraktı.