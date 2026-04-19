CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Şampiyonluk için bir adım

Şampiyonluk için bir adım

2. Lig Kırmızı Grup lideri Bursaspor, bugün saat 15.00’te evinde Soma’dan puan alırsa 1. Lig’e çıkacak. Taraftarlar, 40 bin kartonla stadı kapsayacak koreografi hazırladı

Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta hiçbir iddiası kalmayan Somaspor karşısında şampiyonluk için saatleri sayıyor. Ligde 74 puanla zirvede yer alan, Türk futbolunun 5. büyüğü olan Süper Lig şampiyonu Bursaspor, bugün saat 15.00'teki maçta sahadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğu garantileyecek. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de şampiyon olup küllerinden doğan Timsahlar, 68 Aksaray Belediyespor-Aliağa Futbol karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek ve 1. Lig'e adını yazdıracak.

ATATÜRK STADI'NDA GÖRSEL ŞÖLEN

Yeşil-beyazlı taraftarlar da puan almaları halinde şampiyon olacakları kritik Somaspor karşılaşması öncesinde 40 bin kartonla stadın büyük bir bölümünü kapsayacak koreografi sergileyecek. Teksas Taraftar Grubu, şampiyonluk maçı için farklı renklerden oluşan 40 bin kartonla koreografi hazırladı. Günler öncesinden planlanan bu çalışmayla yeşil-beyazlı taraftarlar, statta adeta görsel şov yapacak. Hareketli kurguyla seyircilerin yapacağı sürpriz koreografiyi ise futbolseverler ilk kez o an görecek ve muhteşem coşkuya ortak olacak.

Mustafa Çulcu'dan Sane'nin pozisyonu için flaş yorum!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
Fenerbahçe’de Ederson kararı! Menajeri İstanbul’a çağrıldı
İhale vurgununa "dur" dendi! CHP'li ABB'ye soruşturma izni: 40 milyonluk kamu zararı var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray Başkent'te kazandı!
Okan Buruk'tan derbi açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mustafa Çulcu'dan Sane'nin pozisyonu için flaş yorum! Mustafa Çulcu'dan Sane'nin pozisyonu için flaş yorum! 01:13
Okan Buruk'tan derbi açıklaması! Okan Buruk'tan derbi açıklaması! 01:12
G.Saray Başkent'te kazandı! G.Saray Başkent'te kazandı! 01:12
"G.Saray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız..." "G.Saray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız..." 01:12
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi 01:12
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:12
Daha Eski
G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o pozisyon G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o pozisyon 01:12
Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde kötü haber! Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde kötü haber! 01:12
Sadettin Saran, Ederson hakkında konuştu! Sadettin Saran, Ederson hakkında konuştu! 01:12
Kocaeli'de kazanan çıkmadı! Kocaeli'de kazanan çıkmadı! 01:12
"Bu ligde adalet herkes için eşit mi?" "Bu ligde adalet herkes için eşit mi?" 01:12
Kritik maçta 3 puan İkas Eyüpspor'un! Kritik maçta 3 puan İkas Eyüpspor'un! 01:12