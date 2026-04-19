Şampiyonluk için bir adım

Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta hiçbir iddiası kalmayan Somaspor karşısında şampiyonluk için saatleri sayıyor. Ligde 74 puanla zirvede yer alan, Türk futbolunun 5. büyüğü olan Süper Lig şampiyonu Bursaspor, bugün saat 15.00'teki maçta sahadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğu garantileyecek. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de şampiyon olup küllerinden doğan Timsahlar, 68 Aksaray Belediyespor-Aliağa Futbol karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek ve 1. Lig'e adını yazdıracak.

ATATÜRK STADI'NDA GÖRSEL ŞÖLEN

Yeşil-beyazlı taraftarlar da puan almaları halinde şampiyon olacakları kritik Somaspor karşılaşması öncesinde 40 bin kartonla stadın büyük bir bölümünü kapsayacak koreografi sergileyecek. Teksas Taraftar Grubu, şampiyonluk maçı için farklı renklerden oluşan 40 bin kartonla koreografi hazırladı. Günler öncesinden planlanan bu çalışmayla yeşil-beyazlı taraftarlar, statta adeta görsel şov yapacak. Hareketli kurguyla seyircilerin yapacağı sürpriz koreografiyi ise futbolseverler ilk kez o an görecek ve muhteşem coşkuya ortak olacak.