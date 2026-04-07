En az gol yiyen Muğla

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Adana 01 FK ve Elazığspor gibi güçlü rakiplerini geride bırakmayı başaran Muğla temsilcisi, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla play-off hattına girmeyi başardı. Oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Ege ekibi, kalesinde yalnızca 16 gol görerek de ligin en az gol yiyen takımı oldu. Muğlaspor'u 27 golle lider Batman Petrolspor takip etti.