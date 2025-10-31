Özlenen oyunu sergileyeceğiz

Muğlaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdüren Elazığspor’da teknik direktör Mustafa Sarıgül maçlarda yapılan küçük dikkatsizlikleri giderebilmek için çalıştıklarını söyledi. Sarıgül “Güzel bir galibiyet serisi yapmaya çalışacağız. Demiştik zor bir süreçten geçeceğiz. Oyunun oturmasını biz de istiyoruz. Küçük dikkatsizliklerle alakalı biraz çalışacağız. İnşallah özlenen oyunu da skoru da almaya çalışacağız.”
