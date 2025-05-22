CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Altınordu 0-1 Batman Petrolspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Altınordu 0-1 Batman Petrolspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde Batman Petrolspor'u konuk eden Altınordu müsabakayı 90+7'nci dakikada yediği golle 1-0 mağlup tamamladı. Batman Petrolspor bu sonuçla tur için avantajı kaptı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 19:17 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 19:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altınordu 0-1 Batman Petrolspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde Batman Petrolspor'u konuk eden Altınordu müsabakayı 90+7'nci dakikada yediği golle 1-0 mağlup tamamladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın uzatma anlarında Batman Petrolspor korner kazandı. Sol kanattan kullanılan köşe atışında Emir Can arka direkte kafayı vurup takımını galibiyete taşıdı: 0-1. Batman Betroplspor maç bitiminde büyük sevinç yaşayıp final için avantajı kaptı.

Müsabakanın rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü Batman'da oynanacak. Batman Petrolspor her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını finale yazdıracak. Altınordu'nun turu geçmesi için 2 farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Rövanşı Altınordu tek farkla kazanırsa maç uzayacak, uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Finale adını yazdıracak takım 1'inci Lig'e yükselmek için Vanspor - Elazığspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon...
Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…
DİĞER
DEV MAÇA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… 19:07
F.Bahçe Beko dev maça hazır! F.Bahçe Beko dev maça hazır! 19:00
İşte EuroBasket 2029'a ev sahipliği yapacak ülkeler İşte EuroBasket 2029'a ev sahipliği yapacak ülkeler 18:57
Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları 18:28
VakıfBank'ta iki ayrılık birden! VakıfBank'ta iki ayrılık birden! 17:49
Modric'ten flaş karar! Sezon sonu... Modric'ten flaş karar! Sezon sonu... 17:44
Daha Eski
Beşiktaş'tan dikkat çeken transfer! Beşiktaş'tan dikkat çeken transfer! 17:40
Beşiktaş'ta Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! 16:52
F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... 16:44
Beşiktaş'ta Gedson endişesi! Beşiktaş'ta Gedson endişesi! 16:07
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! 15:15
Al Ahli-Al Ettifaq maçı ne zaman? Al Ahli-Al Ettifaq maçı ne zaman? 14:20