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Haberler TFF 2. Lig Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının programı belli oldu

Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının programı belli oldu

Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının programı belli oldu. İşte haberin detayları...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 20:38
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Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

2. Lig play-off üçüncü tur müsabakalarının programı şöyle:

- 22 Mayıs Perşembe

Beyaz Grup:

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)

Kırmızı Grup:

Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk) (Maçın başlangıç saati, daha sonra açıklanacak)

-26 Mayıs Pazartesi

Beyaz Grup:

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

Kırmızı Grup:

20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)

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