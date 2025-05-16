Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.
2. Lig play-off üçüncü tur müsabakalarının programı şöyle:
- 22 Mayıs Perşembe
Beyaz Grup:
16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)
Kırmızı Grup:
Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk) (Maçın başlangıç saati, daha sonra açıklanacak)
-26 Mayıs Pazartesi
Beyaz Grup:
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)
Kırmızı Grup:
20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)