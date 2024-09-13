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Haberler TFF 2. Lig

Hedefe oynuyoruz

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, “İçeride veya dışarda her maçta üç puana talibiz. Hedefe oynayan bir takımız” dedi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Hedefe oynuyoruz

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, yaptığı açıklamayla bu sezon hedefe oynayan birtakım olduklarını söyledi. Kulübün internet sitesine konuşan Şahan, "Kepezspor maçı bizim için kayıp iki puandır. Bir puan aldık ama... Hazır olmayan bir rakibe karşı çok üretkenlik gösteremedik. Bloklar arasında doğu pozisyonlar alamadığımızı gördük. Üzerine çalışacağız" dedi.

YANIMIZDA OLSUN

Olcay Şahan, "İçeride veya dışarda oynadığımız her maçta üç puana talibiz. Sahamızda oynayacağımız maçlarda her zaman üç puana oynayacağız. Isparta maçında da hedefimiz galibiyet. Sahamızda ilk oynadığımız maçta taraftarlarımızın desteği çok güzeldi. Taraftarlarımız her hafta bizi desteklesinler. Genç kardeşlerimizin buna çok ihtiyacı var. Isparta maçında onları yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

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