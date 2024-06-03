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Transferde gözler Bucasporlu Arda'da

Son dakika spor haberleri... TFF 2. Lig ekiplerinden olan Bucaspor 1928'in yetiştirdiği Arda Usluoğlu da yeni yıldız adayı olarak transferde devleri peşine taktı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 13:01
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Transferde gözler Bucasporlu Arda'da

Fenerbahçe'de vitrine çıkan milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'le UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bunu başaran ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçerken, TFF 2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'in yetiştirdiği Arda Usluoğlu da yeni yıldız adayı olarak transferde devleri peşine taktı. İzmir temsilcisinin 17 yaşındaki forveti Arda için Süper Lig şampiyonu Galatasaray dahil birçok kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Bucaspor 1928'in Arda'nın bonservisi için 1 milyon 500 bin Euro talip ettiği iddia edildi.

Geride kalan sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off dahil 26 maça çıkan Arda Usluoğlu, 967 dakika sahada kaldı. Arda, bu sürede 4 gol attı. Bucaspor 1928'in altyapısında yetişen genç golcü, U18 Milli Takım'a da davet edildi. Ay-yıldızlı formayı daha önce 2 kez giyen Arda, U18 Milli Takım'ın 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Dostluk Turnuvası'nın kadrosuna çağrıldı. Ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele edecek. Arda'nın kadroda yer aldığı milliler turnuvadaki ilk maçını yarın Karadağ ile oynayacak.

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