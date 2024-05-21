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TFF 2. Lig'de play-off 3. tur ilk müsabakalarının tarihi belli oldu

Son dakika spor haberleri... TFF 2. Lig'de play-off 3. tur ilk müsabakaları 22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 11:28
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TFF 2. Lig'de play-off 3. tur ilk müsabakalarının tarihi belli oldu

TFF 2. Lig play-off 3. tur ilk müsabakaları 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Trendyol 1. Lig'e yükselmek için Beyaz Grup'ta yoluna devam eden 1461 Trabzon FK ile ACNTURK Sigorta Vanspor, Kırmızı Grup'ta mücadele veren Alagöz Holding Iğdır FK ile GMG Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Müsabakalar saat 15.30'da başlayacak.

1461 Trabzon FK-ACNTURK Sigorta Vanspor maçı Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda, Alagöz Holding Iğdır FK-GMG Kastamonuspor karşılaşması ise Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak.

Müsabakaların rövanşı 27 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. İki maç sonunda tur atlayacak takımlar, 1. Lig'e yükselen son takımı belirlemek için karşı karşıya gelecek.

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