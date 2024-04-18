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Denizlispor şokta
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maça kurtuluş barajının 5 puan gerisinde girip bu hafta İskenderunspor'u yenemezse rakiplerinin alacağı sonuçlara göre tarihinde ilk kez 3. Lig'e düşme ihtimali bulunan Denizli'de futbolcular yine antrenman boykotu yapıyor. Alacaklarını tahsil edemedikleri için daha önce de boykot yapan, geçen hafta kulübe ihtar gönderen yeşil- siyahlı oyuncular haftanın ilk çalışmasına çıkmadı. Boykotun süresiz olduğu belirtildi.
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