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Muhammed Demirci İskenderunspor'da

Bir zamanların çok konuşulan genç yeteneği Muhammed Demirci TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor'a transfer oldu. En son Tuzlaspor forması terleten Muhammed Demirci İskenderunspor ile 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 16:55 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 16:57
Muhammed Demirci İskenderunspor'da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Muhammet Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketine rağmen başarı göstererek grubunu üçüncü sırada tamamlayan İskenderunspor, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmişti. Hatay temsilcisi, 28 yaşındaki Muhammet Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Söz konusu paylaşımda, "Hoş Geldin Muhammed Demirci! Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Hoş Geldin Muhammed Demirci! Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması verilen orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz ifadeleri kulanıldı.

İşte İskenderunspor'un resmi hesabından yaptığı paylaşım;

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