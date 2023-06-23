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Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı aldı

Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı’nı aldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 20:44
Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı aldı
TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı'nı aldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak Spor Toto Süper Lig Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları; sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde de Kulübümüzün yönetim noktasında attığı doğru adımların, titizliğinin ve şeffaflığının ayrıca saha içi kadar saha dışı yönetim başarısının da sonucu olarak; Kulübümüz, TFF Lisans Kurulu nezdinde Ulusal Kulüp Lisansı'nı alan kulüpler arasına adını yazdırdı" ifadeleri kullanıldı.

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