Haberler TFF 2. Lig Denizlispor'da gözler iki oyuncuda

Denizlispor'da gözler iki oyuncuda

Transfer yasaklı Denizlispor, geçen sezon büyük umutlarla alınan ancak beklentileri karşılayamayan Mayi ve Mustafa Çeçenoğlu'ndan patlama bekliyor. Mayi, 23 maçta 5 gol, Çeçenoğlu ise 30 maçta 2 gol kaydetti. İşte alt ligden haberler...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Denizlispor'da gözler iki oyuncuda

Transfer yasaklı Denizlispor, geçen sezon büyük umutlarla alınan ancak beklentileri karşılayamayan Mayi ve Mustafa Çeçenoğlu'ndan patlama bekliyor. Mayi, 23 maçta 5 gol, Çeçenoğlu ise 30 maçta 2 gol kaydetti.

2. Lig ekibi Kocaelispor'da lig statüsü gereği yabancı bulunduramamasından dolayı takımda kalan son yabancı futbolcu Kolovos ile de yollar ayrıldı. 29 yaşındaki Yunan orta saha geçen sezon oynadığı 14 maçta 2 gol attı.

2. Lig'in iddialı ekiplerinden Afyonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mor-beyazlılar, Soma'dan 27 yaşındaki stoper Melih Şencan'la 1 yıllık imza attı. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon 26 maçta 4 kez ağları sarstı.

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları başladı. 6 sezondur Balkes'teki kaptan kaleci Atilla Özmen ve geçen sezon takımın gol yükünü sırtlayan santrfor İbrahim Halil Çolak ile sözleşme imzalandı.

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