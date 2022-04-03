Pendikspor Eskişehirspor: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Pendikspor şampionluğu garantiledi ve TFF 1. Lig'e çıktı!

2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. İstanbul ekibi böylelikle 5 hafta öncesinden Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Pendikspor'da maçın golleri Onur Eriş ve Görkem Bitkin'den (2) geldi. Eskişehirspor'un tek golü 88. dakikada Berkay Köse'den geldi. Ayrıca Eskişehir'de 45. dakikada Metehan Toprak kırmızı kart gördü.

Bu maçın ardından Pendikspor puanını 64 yaptı ve 5 hafta kala Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Eskişehirspor ise 21 puanda 18. sırada bulunuyor.