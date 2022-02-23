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Bucaspor Eskişehirspor : 3-1 | MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor ile Eskişehirspor karşılaştı. Mücadele Bucaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 29'uncu dakikasında Alper Kadir'in golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan ev sahibi ekip 73'üncü dakikada Cuma'nın golüyle farkı 2'ye çıkırdı. Konuk takım 90+3'üncü dakikada Bartu ile skoru 2-1'e getirirken, Bucaspor 1928'de Ahmet Sun, 90+4'üncü dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:52
Bucaspor Eskişehirspor : 3-1 | MAÇ SONUCU

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928, 27'nci haftada evinde düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın 29'uncu dakikasında Alper Kadir'in golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan ev sahibi ekip 73'üncü dakikada Cuma'nın golüyle farkı 2'ye çıkırdı. Konuk takım 90+3'üncü dakikada Bartu ile skoru 2-1'e getirirken, Bucaspor 1928'de Ahmet Sun, 90+4'üncü dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-1.

Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet özlemi sona eren İzmir temsilcisi 39 puana ulaşırken, Eskişehirspor 17 puanda kaldı.

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