Kırmızı galibiyet!

MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, Karacabey'i 2-0 yenerek üçte üç yaptı. Manisa temsilcisi 41. dakikada Koray Kılınç'ın golüyle öne geçti. Bursa ekibinde 54. dakikada Ömer Çetinbaş çift sarıdan atıldı. 62'de Koray Kılınç yine sahneye çıktı: 2-0. Karacabey'de Hasan Güleryüz 85'te direkt atıldı ve takımı 9 kişi bıraktı. 90'da Süleyman Özdamar arka arkaya iki kart görüp atıldı.