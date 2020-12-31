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Kırmızı galibiyet!

Üç futbolcunun atıldığı maçta Turgutlu, ’i yenip takibini sürdürdü.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:13 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Kırmızı galibiyet!

MİSLİ.com 2. Lig 'ta Turgutluspor, 'i yenerek üçte üç yaptı. temsilcisi 41. dakikada 'ın golüyle öne geçti. ekibinde 54. dakikada Ömer Çetinbaş çift sarıdan atıldı. 62'de Koray Kılınç yine sahneye çıktı: 2-0. Karacabey'de Hasan Güleryüz 85'te direkt atıldı ve takımı 9 kişi bıraktı. 90'da Süleyman Özdamar arka arkaya iki kart görüp atıldı.

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