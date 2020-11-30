Sakarya kükredi

TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:41Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Pendikspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. 40. Dakikada Ali Özgün Tatangalar'ı öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti. 77'de tecrübeli golcü Muhammet Reis sahneye çıktı ve galibiyeti getirdi. İlk 9 haftada inişli çıkışlı görüntü çizen Sakarya, 6-2'lik Bodrum hezimeti sonrası teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayırıp yardımcı hoca Murat Balaban'ı getirmişti. Tatangalar 3'te 3 yaptı.