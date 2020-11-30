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kükredi

Pendik deplasmanında ve ’in golleriyle galip gelen Tatangalar, son üç maçını kazandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:41 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Sakarya kükredi
Misli.com 2. Lig 'ta Sakaryaspor, Pendikspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. 40. Dakikada Tatangalar'ı öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti. 77'de tecrübeli golcü sahneye çıktı ve galibiyeti getirdi. İlk 9 haftada inişli çıkışlı görüntü çizen , 6-2'lik hezimeti sonrası teknik direktör ile yollarını ayırıp yardımcı hoca Murat Balaban'ı getirmişti. Tatangalar 3'te 3 yaptı.
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