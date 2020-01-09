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09 Ocak 2020, Perşembe
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durmuyor

Hekimoğlu durmuyor

Abdulkadir 'e 1.5 yıllık imza attıran , 'dan ayrılan Ersel 'le (26) el sıkıştı. kanat, ilk yarıda 15 maça çıktı.

Abdulkadir 'e 1.5 yıllık imza attıran , 'dan ayrılan Ersel 'le (26) el sıkıştı. kanat, ilk yarıda 15 maça çıktı.

  1. 9.1.2020
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