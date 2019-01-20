İnegölspor evinde galip
20 Ocak 2019, Pazar
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İnegölspor evinde galip

İnegölspor evinde galip

TFF 2. Lig 'ta İnegölspor sahasında 2-1 mağlup etti.

Stat: İnegöl Şehir
Hakemler: Selim Özen xxx, Barış Çiçeksoylu xxx, İsa Doğanlar xxx
İnegölspor: Şener xxx, Gökhan xxx, Yaşar xxx ( dk. 79 xx), Cengiz xx (Enes dk. 90 ?), Serhat xxx, Emirhan xx, Osman xxx, Volkan xx (Bora Yelken dk. 73 xx), Orhan xxx, Yasin Arslan xxx, Fatih xxx
: Ali Yanar xx, xxx (Şevki dk. 71 xx), Seydi xxx, xxx, Kahraman xxx, Egehan Gök xx, İsmail xx (Enis Durak dk. 80 x), Berkay Görmez xx, Selçuk xx (Anıl dk. 66 xx), xxx, Fatih xx
Goller: Fatih Üge (dk. 59), Yaşar Çetin (dk. 68) (İnegölspor), Musa Aktaş (dk. 74) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Cengiz, Gökhan, Yaşar, Serhat, Fatih, Ahmet Şahin (İnegölspor), Alper Duruk, Kahraman, Yusuf Arslan (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)

  1. 20.1.2019 19:00
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