İnegölspor evinde galip
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü 2-1 mağlup etti.
Stat: İnegöl Şehir
Hakemler: Selim Özen xxx, Barış Çiçeksoylu xxx, İsa Doğanlar xxx
İnegölspor: Şener xxx, Gökhan xxx, Yaşar xxx (Ahmet Şahin dk. 79 xx), Cengiz xx (Enes dk. 90 ?), Serhat xxx, Emirhan xx, Osman xxx, Volkan xx (Bora Yelken dk. 73 xx), Orhan xxx, Yasin Arslan xxx, Fatih xxx
Niğde Anadolu Futbol Kulübü: Ali Yanar xx, Alper Duruk xxx (Şevki dk. 71 xx), Seydi xxx, Yusuf Arslan xxx, Kahraman xxx, Egehan Gök xx, İsmail xx (Enis Durak dk. 80 x), Berkay Görmez xx, Selçuk xx (Anıl dk. 66 xx), Musa Aktaş xxx, Fatih xx
Goller: Fatih Üge (dk. 59), Yaşar Çetin (dk. 68) (İnegölspor), Musa Aktaş (dk. 74) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Cengiz, Gökhan, Yaşar, Serhat, Fatih, Ahmet Şahin (İnegölspor), Alper Duruk, Kahraman, Yusuf Arslan (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)
- 20.1.2019 19:00
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
İnegölspor evinde galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.