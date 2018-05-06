Altay şampiyon!
2. Lig Beyaz Grup’ta Altay, İzmir’e lider olarak gelen Gümüşhanespor’u, 65’te Murat Uluç, 68’de İhsan Furkan Deniz, 89’da Ozan Cengiz’in golleriyle 3-0 yendi. Siyah-beyazlılar, 66 puanla mutlu sona ulaştı.
?ALTAY'A TEBRİK
Adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıran Altay'a İzmir ekiplerinden tebrik geldi. 1. Lig ekibi Altınordu FK, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "İzmir'in parlak yıldızı #BüyükAltay yeniden 1. Lig'de... Hoş geldin kardeş..." ifadelerini kullandı. Süper Lig'de mücadele eden Göztepe de Altay'ı kutlayarak tebrik etti.
- 6.5.2018
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Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
Toplam 4
Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
Altay şampiyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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