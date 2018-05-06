Altay şampiyon! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    şampiyon!

    Altay şampiyon!

    2. Lig ’ta , ’e lider olarak gelen Gümüşhanespor’u, 65’te , 68’de , 89’da ’in golleriyle 3-0 yendi. Siyah-beyazlılar, 66 puanla mutlu sona ulaştı.

    2. Lig 'ta şampiyonluk düğümü son haftada çözüldü. Son maçlar öncesi 63 puanla ikinci basamakta yer alan , evinde 64 puanlı lider Gümüşhane'yi ağırladı. Gergin geçen müsabaka birçok kez durdu. İlk devresi golsüz eşitlikle tamamlanan kritik karşılaşmanın 65. dakikasında Murat Uluç sahneye çıkarak Altay'ı 1-0 öne geçirdi. 68'de İhsan Furkan Deniz, skoru 2-0'a getirdi. Maçın son bölümlerinde ekibi bir penaltı kazandı. Siyah-Beyazlılar'da Muharrem Ozan Cengiz beyaz noktadan topu filelerle buluşturunca karşılaşmayı 3-0 kazandı. Altay, puanını 66 yaptı ve şampiyon oldu. İzmir ekibi doyasıya sevindi...

    ?ALTAY'A TEBRİK
    Adını 1. Lig'e yazdıran Altay'a İzmir ekiplerinden tebrik geldi. 1. Lig ekibi Altınordu FK, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "İzmir'in parlak yıldızı #BüyükAltay yeniden 1. Lig'de... Hoş geldin kardeş..." ifadelerini kullandı. 'de mücadele eden de Altay'ı kutlayarak tebrik etti.


    1. 6.5.2018
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