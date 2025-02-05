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Haberler Hatayspor Atakaş Hatayspor'dan 6 Şubat 2023 depreminin yıldönümüne dair paylaşım!

Atakaş Hatayspor'dan 6 Şubat 2023 depreminin yıldönümüne dair paylaşım!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 6 Şubat 2023 depreminin 2. yıldönümüne dair paylaşımda bulundu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 13:41
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Atakaş Hatayspor'dan 6 Şubat 2023 depreminin yıldönümüne dair paylaşım!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 6 Şubat 2023 depreminin 2. yıldönümüne dair paylaşımda bulundu.

Depremden etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ı temsil eden ekip, yaptığı paylaşıma "Gidenler kalbimizde, anıları sonsuza dek bizimle. Unutmadık, unutmayacağız!" notunu düştü.

Kulüp ayrıca resmi internet sitesinde başta Christian Atsu olmak üzere depremde hayatını kaybeden oyuncularına ve kulüp bünyesinde çalışan isimlere rahmet diledi.

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