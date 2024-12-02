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Haberler Hatayspor Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Beşiktaş da kazanabilirdi

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Beşiktaş da kazanabilirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mersin Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk eden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 23:03
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Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Beşiktaş da kazanabilirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Devre arasına 1-1 eşitlik ile gidilen mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar 1 puana razı geldi.

Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. İşte o dikkat çeken ifadeler...

"BEŞİKTAŞ DA KAZANABİLİRDİ"

İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ama son pasları veremedik. O pasları versek, kazanabilirdik. Beşiktaş'a karşı çok dikkatli olmamız gerekiyordu, dikkatli de olduk. Kazanabilirdik, Beşiktaş da kazanabilirdi. İyi bir lig maçı oldu.

İki takımın da puana ihtiyacı var. Beşiktaş'ın zirveye var, biz de ortalara çıkmak için uğraşıyoruz. İki takım da son zamanlarda sıkıntı süre geçiriyor. Biz şu an iyiyiz, kötü dönemden çıktık. Beşiktaş'tan alınan 1 puan önemli. Oyuncularımı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. O mücadeleden sarı kartlar oldu. Ortada güzel bir maçtı yani.

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