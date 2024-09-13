Hatayspor taaruza geçti

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Hatayspor, birçok isimle görüşmeler yapıyor. Bordo beyazlılar, Werder Bremen'in kadro planlamasında yer almayan Naby Keita için görüşmeler yaptı. 29 yaşındaki orta saha, kariyeri boyunca Liverpool, RB Leipzig ve RB Salzburg formaları da giymişti. Hatayspor ayrıca Ludogorets forması giyen 24 yaşındaki stoper Edvin Kurtuluş ile de görüşmelerini sürdürüyor. Rıza Çalımbay'ın ekibi, Belçika'da Union Saint-Gilloise forması giyen 28 yaşındaki orta saha Loïc Lapoussin için de resmi teklif yaptı. Kısa sürede 3 isim için somut adımlar atılması hedefleniyor. Öte yandan Hatayspor, Fenerbahçe'den Emre Mor ve Serdar Aziz ile Trabzonspor'dan Enis Bardhi'yi de yakından takip ediyor.