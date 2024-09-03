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Bilal Hatayspor’da

Hatayspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Clermont Foot 63 forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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Bilal Hatayspor’da

Süper lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve 4 maçta sadece 1 puan toplayan Hatayspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-Beyazlılar, transferin kapanmasına az bir süre kala Fransa 2.Lig ekiplerinden Clermont Foot 63 forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Boutobba'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Hoş Geldin Bilal Boutobba! Geçtiğimiz sezon Clermont Foot 63 forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Bilal Boutobba ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bilal Boutobba'ya ailemize hoş geldin diyor, bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. Bilal, bu sezonki dördüncü transfer oldu.

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