Süper Hatayspor

Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren final gibi maçta Hatayspor, Ç.Rizespor'u Mersin'de konuk etti. Ligde kalması için galibiyetin yanı sıra diğer rakiplerinin de puan kaybına ihtiyacı olan bordo-beyazlılar, maçın başında öne geçti. 4'te ceza sahasının sağında topu kazanan Kamil Ahmet Çörekçi, topla içeriye kadar girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in çıkardığı topu önünde bulan Dele-Bashiru'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0. Rakibi karşısında üstün oynayan Hatay ekibi, ilk yarıda başka gol bulamadı ve devre 1-0 sona erdi.

4 MAÇTA 8 PUAN

İkinci yarıda da etkili olan Hatayspor, 57'da farkı ikiye çıkardı. Cemali'nin ortasında ceza sahası içinde Strandberg'in kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. Kalan dakikalarda skoru koruyan Hatay ekibi 2-0 kazanırken, Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 4-2 yendiği haberi gelince Süper Lig'de kalışını doyasıya kutladı. Futbolcular ve taraftarlar, sevinç gözyaşı döktü.

AİT OLDUĞU SÜPER LİG'DE DEVAM

Hatayspor, Ç.Rize karşısında 2-0 kazanıp Süper Lig'de kalışını gözyaşlarıyla kutlarken, taraftarlar ve futbolcular büyük bir sevinci yaşadı. Bordo-beyazlılar, sosyal medya hesabından da "HATAYSPORUMUZ AİT OLDUĞU LİGDE KALMAYA DEVAM EDİYOR! İnananlar kazandı" paylaşımını yaptı.

ÇAYKUR RİZESPOR PALUT'LA İMZALADI

Çaykur Rizespor, İlhan Palut'un kontratının 2024-25'e kadar uzatıldığını açıkladı. Yeşil-mavililer sosyal medyadan, "Teknik direktörümüz ilhan Palut, 2024-2025 sezonunda da bizimle birlikte olacak. 1 yıl daha anlaşmaya varılan İlhan hoca ile önümüzdeki günlerde yapılacak törende yeni sözleşme imzalanacak" ifadelerine yer verdi.

ÖZHAN PULAT'TAN BÜYÜK BAŞARI

Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek mucizevi bir şekilde ligde kaldı. Kesin düştü gözüyle bakılan Hatayspor'da Volkan Demirel'in yerine son 4 hafta kala takımın başına geçen Özhan Pulat, 4 maçta 8 puan toplayarak takımını ligde tutmayı başardı. Pulatlı Hatayspor, son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlikle Süper Lig'de kaldı.