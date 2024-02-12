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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 20:31
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor karşısında sezonun en kötü oyununu oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'nin 25. haftasında Hatayspor, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sözlerine Trabzonspor'u tebrik ederek başladı. Sezon içerisinde zaman zaman oyun içerisinde kötü oynadıkları maçlar olduğunu belirten Demirel, "Sezon geneline baktığımızda en kötü maçtı. Bunun nedenini içeride konuştuk. Sebepleri kafama takılıyor. Trabzonspor gibi büyük bir camia ile oynuyorsunuz. Güzel bir stadyum ve güzel bir maç ortamı. İstediklerimizi yapamadık. İlk yarının bir an önce bitmesini istedim gerekli müdahaleleri yapmak için ama ikinci yarıda da bir şey değişmedi. Futbol da goller yenir ama bu kadar düşük konsantrasyon anlamında kötü bir oyun oynadık. Bugünkü oyunda tabii ki Trabzonspor'un oyunu da etkili olmuş olabilir. Bizim açımızdan düşünülecek bir maç sorunları araştırıp ona göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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